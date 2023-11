El cantante de Ke Personajes, entre la separación y un nuevo gesto solidario

Un nuevo gesto solidario

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, vuelve a ser noticia en el arranque de la semana. Esta vez, por dos motivos: uno vinculado a su reciente separación a poco de haberse comprometido con su novia cordobesa, Julieta Farias; y el otro relacionado a un nuevo gesto solidario debido a que obsequió una guitarra a un artista callejero al que le habían robado su instrumento.A fines de septiembre el cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, se había comprometido con su novia cordobesa, Julieta Farias. Pero en las últimas horas, trascendió que la pareja rompió el vínculo y, si bien no trascendieron los motivos, fue Julieta quien dio la noticia en sus historias de Instagram y regresó a su Córdoba natal.La pareja había realizado una ceremonia íntima de compromiso en una conocida casa de té de la Concepción del Uruguay, de la que participaron sus familiares y amigos más allegados. Pero pocos días después de regresar de su gira por Europa, se conoció la noticia de que habían terminado su relación.Se recordará que la semana pasada, Emanuel participó de los Personajes del Año de la revista Gente y en una entrevista le preguntaron sobre su situación sentimental luego del compromiso, pero el entrerriano sólo atinó a responder: “Mejor no hablar de ciertas cosas”, haciendo alusión a la reconocida canción de Sumo.Días más tarde, fue Julieta Farias quien mediante sus historias de Instagram confirmó: “Emanuel y yo nos separamos”. Y agregó: “No necesito que me manden más cosas sobre lo que está haciendo Emanuel porque es su vida, decidimos cada uno hacer su camino”.La peatonal de Concepción del Uruguay se vio revolucionada este lunes en el comienzo de una nueva semana por otro gran gesto solidario de Ema Noir, líder y cantante de Ke Personajes.En esta oportunidad sorprendió a un artista callejero al regalarle una guitarra que, según cuentan los vecinos, le habrían robado días atrás.Ahí mismo el guitarrista comenzó a brindar un show para Ema y los presentes no dudaron en registrar el momento para las redes sociales.