Franco Mercuriali, internado: reveló qué le ocurre y cómo se encuentra

El periodista Franco Mercuriali contó que se encuentra internado desde el lunes 30 de octubre en el Sanatorio Finochietto por una fuerte infección en la pierna izquierda. “Lo único que no escribí en posteo es que la bacteria entró fuerte. Los antibióticos tardaron más de lo esperado, pero los médicos me dijeron que ya está encaminado. Hay que esperar unos días más”, le dijo a TN Show.



El conductor de TN de Noche contó que la semana pasada estuvo muy preocupado porque la evolución no era favorable. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y eso lo llenó de optimismo. “Me siento bien y estoy bien atendido”, valoró.



Previamente, en un posteo de Instagram, ya había dado algunas precisiones sobre el cuadro que atraviesa. “Es doloroso y da mucha fiebre. Hoy por fin me siento mejor y empezamos a ver el final de esta pesadilla. Espero poder recuperarme y en unos días más volver al canal, y a la radio”, indicó.



Más allá de sus ganas de regresar al trabajo, Franco tiene claro que lo más importante es sentirse bien y volver a su casa. “Gracias a los superprofesionales que me están atendiendo con paciencia y dedicación: Andrea Landucci, Hector Gómez Santa María, Juan Martín Cardozo Oliver, el Dr. Guillermo Capuya, y todo el equipo del Sanatorio Finochietto”, expuso. Y completó: “Gracias a mi hermosa familia.? Siempre al 100%”.



Luego de este posteo, muchos de sus compañeros de TN le mandaron cariñosos mensajes. “¡Toda la energía para terminar con esto! Ojalá sea pronto”, le escribió Ceci Martí. En tanto, Cuchi Prat comentó: “¡Fuerza, recuperate pronto!”. “¡Vamos Sugar!”, le escribió Juan Butvilofsky.