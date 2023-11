Transparencias al borde de la censura: los looks de tres influencers

Si de estilo y tendencia hablamos, las influencers son las elegidas para marcarlo. En esta oportunidad, Coti Romero, Nati Jota y Luli Jota compartieron una noche de fiesta juntas y sus outfits no pasaron desapercibidos en las redes.Con looks total black, transparencias y encaje, la ex Gran Hermano y las hermanas Jota, dejaron a sus seguidores atónitos.En una de las fotos que compartió Coti en sus historias de Instagram, se las puede ver a las tres con la misma prenda, pero cada una a su estilo. La periodista llevaba una pollera de jean negra con botones de lado y un body negro con cortes en la cintura para resaltar la figura.Por otra parte, su hermana, Luli Jota le dio una onda un poco más rockera al look y llevó una pollera negra engomada con un cinto y un corset corto, también en negro, claro, cumpliendo con el dress code.La ex Gran Hermano fue la que más arriesgó. Usó una mini engomada con cinturón y tachas plateadas. Y en la parte de arriba le sumó un corset, pero a diferencia del de la hermana de la periodista, en este predominaban las transparencias y el encaje. Al borde de la censura.En otras de las imágenes que compartió en su perfil de Instagram reveló el look completo, en donde además había sumado una chaqueta corta de ecocuero en color negro, blanco y rojo, al estilo automovilismo, y unos lentes totalmente transparentes con un leve color beige.