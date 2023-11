Catherine Fulop lució audaz conjunto de crop top blanco, vedetina y botas

La vigencia de Catherine Fulop como ícono de moda se traduce en osadas apuestas fashionistas con las que demuestra su audacia sin límites. Dueña de una actitud y osadía únicas, la modelo volvió a dar que hablar en su cuenta de Instagram tras posar para una producción de fotos con un conjunto de bikini off white y prendas de jean.En su perfil, compartió un posteo y mostró su look en detalle. Llevó puesto un audaz conjunto de crop top blanco de algodón y la bombacha tipo vedetina de una bikini. Combinó las prendas con una campera de denim celeste con estampas abstractas en plateado metalizado.Sin embargo, eso no fue todo. Para el calzado, eligió un par de botas tipo bucaneras de caña media en marrón oscuro con detalles de hebillas plateadas.Acompañó la apuesta de moda de lujo con un make up de alto impacto. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades oscuras al mejor estilo smokey eyes que combinó con máscara de pestañas en total black, iluminadores en la zona del lagrimal, rubor rosado en las mejillas y un labial en color nude.Además, en una de las imágenes que publicó en su feed, se mostró con un par de lentes total black con vidrio superopaco.En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar casi 55 mil “Me gusta” y recibió poco más de mil comentarios por parte de sus casi 3 millones y medio de seguidores de la aplicación de fotos, que no dudaron en dejarle todo tipo de mensajes con palabras de cariño y admiración.(Fuente: Estilotn)