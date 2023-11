“Siempre me sentí discriminada”, dijo La Joaqui en la Marcha del Orgullo

Durante todo el sábado, la Ciudad de Buenos Aires se pintó de arcoíris en el festejo de la XXXII Marcha del Orgullo, el acto público más importante de la comunidad LGBTIQ+ en la Argentina. Y decenas de famosos estuvieron presentes, cómo el caso de Lizardo Ponce, Moria Casan, Stefy Xipolitakis, Taichu y La Joaqui.Y en esa situación de puro festejo, lleno de alegría y emoción, La Joaqui realizó una nota con la Revista Sudestada y muy emocionada confesó que ahí encontró por fin un lugar en donde siente que pertenece.En la entrevista contó: “Lo que significa para mí que hayan movido las energías para que yo esté acá. Les quiero contar que me vestí de negro y no de todos colores, porque sería injusto con todas las personas que alguna vez golpearon, insultaron o mofaron, por ser quien quieren ser, o amar a quien quieren amar, que yo me apropie de un sufrimiento que no padecí”.Tras eso agregó que ella “comparte el dolor” porque “toda la vida se sintió sapo de otro pozo”. “Siempre me sentí discriminada y no hubo un colectivo en el que me hubiera sentido tan en mi casa como ustedes. Así que se los agradezco”, sumó La Joaqui.En el medio de la Marcha del Orgullo agregó que “Es muy grande el lugar que me han dado acá. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha sido discriminada toda la vida, que ha tenido miedo a amar a quien ama simplemente porque el mundo es así, es injusto y a veces no está de acuerdo con que nosotros mismos queremos ser”.Concluyó diciendo que: “Es un honor para mí porque todo este año particularmente me sentí sacada de otro pozo en todos los pozos y que me den un lugar tan importante, acá me hace sentir que hay un lugarcito y un pozo para mí también”. (TN Show)