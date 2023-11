Rincón y su picante confesión sobre un amante: "Estabamos en la misma cama..."

De un tiempo a esta parte, Andrea Rincón le dio un vuelco de 180 grados a su vida. Después de luchar contra las adicciones, decidió dejar atrás los escándalos mediáticos de sus tiempos de vedette para dedicarse a la actuación. Y, en las últimas semanas, anunció su casamiento con Mauricio Corrado y se bautizó en la Iglesia Épica, donde se arrepintió de sus actos del pasado. Por este motivo, se angustió tanto cuando, en el marco del programa PH, Podemos Hablar, Belén Francese contó detalles de una escandalosa fiesta en la casa de Moria Casán donde, según dijo, hace algunos años la habría intentado seducir.Sin embargo, en una charla sobre infidelidad con Rosario y Julieta Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen en Las Pibas Dicen, el ciclo que conducen por la señal de streaming Blender, la actriz se animó a confesar un engaño que protagonizó y que le hubiera gustado borrar de su historia. Y es que, según contó, mientras estaba en pareja con una persona, mantuvo una relación paralela con otra durante todo un año.Luego hizo un mea culpa: "Esa persona que en ese momento era mi pierna, mi mejor amigo, mi todo? Hay que ser muy conchu... para hacer lo que yo hice. Yo convivía con él y voy a decir lo que hacía, aunque me dé mucha vergüenza.. Tuve un amante un año entero. El tipo se iba y llegaba el otro. En la misma cama donde yo hacía el amor con él, estaba con el otro pibe".Sin ocultar lo mucho que la afecta hoy hablar de esa etapa de su vida, Rincón reflexionó: "Hay algo donde no es que engañás a la otra persona. No, loco, traicionás a tu pierna, a tu compañero de vida. Y ahí hay algo que sí es de moral, que tiene que ver con los valores y principios de una persona. Hay cosas que no se hacen".Cabe recordar que, a principios de septiembre, Andrea recibió la propuesta de matrimonio de su novio, con quien lleva un año y medio de relación. Y todo quedó registrado en un video que se viralizó en Tik Tok. La grabación comenzaba con una conversación entre Rincón y Ema Picone (encargado de publicarla) charlando por Whatsapp cuando él le hace un pedido especial: "Tengo un amigo que te ama de toda la vida, se llama Mauricio. ¿Le podés mandar un beso?", le decía. Tras ese saludo, el intercambio de teléfonos y los primeros acercamientos."Y así fue como comenzó la historia... nos fuimos todos a San Luis", escribió para explicar las imágenes quien subió el video, sobre el viaje que hicieron con Mauricio y Andrea para que ellos se conocieran. Después de varios meses como pareja, Mauricio decidió dar el paso y frente a todos sus seres queridos, dijo unas palabras. En ese momento, el discurso se convirtió en propuesta y tenía una sola destinataria: Andrea."La familia se va acoplando, somos una familia muy grande, ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: 'Un día más, vamos por todo"', comenzó diciendo la pareja de Andrea. Acto seguido la miró, se arrodilló, sacó de su bolsillo la caja roja con el anillo y le preguntó: "¿Te casarías conmigo, mi amor?". Una vez que se dio cuenta de lo que estaba pasando, Andrea rompió en llanto. Luego abrazó a su novio, le dio un beso y le dijo que "sí". (Teleshow)