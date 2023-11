Romina Malaspina encendió Instagram en lencería romántica

Romina Malaspina impone el look “tanga a la vista”

No hay dudas: Romina Malaspina siempre está a la moda. La influencer despliega todo su glamour en las redes sociales -donde la siguen poco más de 2 millones y medio de personas- y no escatima en sensualidad cuando se trata de llevar las últimas tendencias del momento.Recientemente, se mostró en sus historias deconPosó para la cámara con un conjunto de lencería completamente rosado con una marcada inspiración Lolita.¿Los detalles? Llevó puesto un audaz conjunto de corpiño con taza estiloa ambos lados de las caderas. Ambas prendas están confeccionadas completamente enPor supuesto, eso no fue todo. La it girl de internet decidió combinar la dupla de alto impacto con una sensual y osada bata de satén rosada también con detalles de encaje en los puños y el ruedo.Fiel a su estilo, acompañó la apuesta con un beauty look acorde. Llevó los ojos maquillados con sombras en tonos rosados para la zona de los párpados que complementó con máscara de pestañas en total black y un delineado estilo cat eye en negro azabache. Sumó también al make up algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores en ciertas partes de la cara y un lipgloss con un leve pgimento rosa, a juego con el estilismo.Hace tan solo algunas semanas, la rubia volvió a dar cátedra de moda en la aplicación de fotos tras publicar una serie de postales donde muestra un outfit canchero y trendy: crop top, jeans y lencería a la vista.¿Los detalles? Llevó puesto un, de mangas largas con cierre en el escote y un pantalón confeccionado en diferentes tipos de denim -al mejor estilo patchwork-, de tiro bajo que adornó con un cinto de la misma tela.Siempre al tanto de las últimas tendencias, se sumó al furor que arrasa entre las famosas el momento y se mostró con la tanga a la vista: blanca y de tiro alto.Para el hairstyle, optó por un original peinado de pelo suelto con dos minirodetes y algunos mechones a ambos lados de la cara. En otra de las imágenes, además, se puso un par de lentes de sol transparentes estilo futuristas y fue furor.FOTO