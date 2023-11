Luck Ra en Viale: "Estoy muy contento de venir, disfrutamos lo más que podemos"

Sociedad Luck Ra cerró la segunda noche de la Fiesta del Asado con cuero de Viale

La Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale tuvo como artista principal a Luck Ra. Es un cantante, trapero y streamer oriundo de Córdoba.En diálogo con, expresó que “estoy muy contento de estar en Viale, ya me dieron una remerita de fútbol. Si bien ese deporte estuvo entre mis proyectos, hoy no me puedo quejar”.“Estamos laburando todos los días con los muchachos, tratando de sacar los mejores temas posibles. El primer tema del disco es con Abel Pintos, que tiene una gran trayectoria, que es un capo como persona y artista. Es un orgullo”, comentó.Dijo que “arrancamos la gira por Viale, luego seguimos por San Miguel. Antes vamos a hacer una filmación para anunciar un show muy importante, probablemente el más importante que tenga”.“Vivo muy tranquilo este momento de mi carrera, con los muchachos tomando fernet y disfrutando lo más que se pueda. Les mando un saludo y beso muy grande a todos los entrerrianos”, agregó.