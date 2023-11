Flor Vigna quiere abrir su pareja, habló de Lourdes Sánchez y esta replicó

Flor Vigna presentó una coreografía en el Bailando 2023, donde incluyó a la tribuna dentro de la performance. Dejó a todos con la boca abierta y se ganó un 10 de cada uno de los jurados del reality. Pero también aprovechó para presentar un nuevo tema musical y para dejar varias declaraciones picantes.“Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear. Es un potro, encima conocen el envase nada más, porque por dentro es el hombre de mi vida”, dijo la bailarina sobre su novio, luego de escuchar que es el "permitido" de Lourdes Sánchez.

Ellos aún no hablaron sobre "permitidos": “Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de Los juegos del hambre, pero es de afuera. Quizás lo llevo a la fiesta y le gusta alguien y lo charlamos medio borrachines, pero tiene que ser consensuado. Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí en unos años, porque ahora vamos casi tres, puede ser. A los cinco años, ponele, hay que reinventar la pareja, por ahí llamara una mujer, puede ser”.“Vieron que él no mira mucha tele, entonces, llegué y le dije: ‘Tengo un chisme, Lourdes Sánchez dijo que eras su permitido’. Y me dijo: ‘Sí, fue antes de la pandemia’. Como que ella ya lo había dicho y justo él estaba en ese momento en familia y le había parecido medio desubicado que le enviara un mensaje en ese momento. Lo que me dijo es que antes de la pandemia ella lo andaba tiroteando y también me contaron muchos affaires de Lourdes. Como que ella estuvo con mucha gente. Es una mujer hermosa y puede hacerlo. Le quise contar un chisme, y él me terminó contando todo a mí. Trabajó con todo el mundo y sabe muchas historias”, reveló Flor.Finalmente, la bailarina dijo que no elegiría a Lourdes cuando decidan abrir la pareja.

Lourdes Sánchez contó que su "permitido" es Luciano Castro y la respuesta de Flor Vigna, actual pareja del actor, no se hizo esperar. No sólo le dijo a Lourdes que tenía mala vibra, sino que también aseguró que conoce varios affaires que la bailarina tuvo durante los últimos años.Este comentario sobre las supuestas infidelidades le cayeron muy mal y la bailarina decidió responderle en un móvil de Intrusos: "Estaba en mi casa mirando el programa y me sentí mal, no me gustó cómo me dejó como mujer, tengo una familia, tengo a mi marido que estaba mirando toda esa situación y no estuvo bueno para nada, no lo podía creer"."En caliente se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero me tranquilizaron. Con Pablo (Prada, productor del programa) estamos hace doce años juntos. Mi nene tiene 7 años, no quiero que lo jodan en el colegio, los nenes son muy crueles, nunca viví una situación así, tan fuerte y tan íntima, es una mentira total y habla más de ella que de mí", opinó Lourdes."Nos quiere vender un papel que no es, todo el tiempo quiere imponer el papel de santa y acá pisó el palito, mostró la hilacha... Yo jamás le mandé un mensaje a Luciano. Al Chato no le gustó nada lo que pasó", agregó, muy conmovida hasta las lágrimas porque no se esperaba los agravios por parte de su compañera."Yo vengo a disfrutar y pasarla bien. Yo sé lo que soy como mujer, por ahí molesta que estemos hace tantos años juntos y que seamos felices", concluyó Lourdes Sánchez.