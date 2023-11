Filtraron las fotos eróticas que vende Larissa Riquelme

A los 38 años, Larissa Riquelme se animó a poner en venta su contenido más hot. Es una de las tantas famosas que desembarcó en una plataforma para adultos, donde pide 15 dólares por la suscripción, y parece que le va muy bien.En las últimas horas, aparecieron varias de esas fotos que comercializa y se la vio muy sensual, en lencería erótica, en la ducha y dejando en evidencia que “La novia del Mundial”, como la apodaron en Sudáfrica 2010, no se retiró pese a la escandalosa situación judicial de su novio Jonathan Fabbro, que fue condenado por abuso sexual.“¿Jugamos con los dientes?”, “Te espero en el chat”, “Probar de la fruta prohibida tiene consecuencias. ¿Te animás igual?”, “Qué hacer para despertar tu lado más salvaje?”, “Mi nuevo hobby es hacer amigos. Me encanta conocer gente de todo el mundo”, “Hoy me quito todo. ¿Me escribís?”, “Uno de mis grandes placeres es bañarme con agua muy caliente”, “¿Te gustaría saber mis fantasías?”, son algunos de los comentarios con los que intentó convencer a sus seguidores para que abonaran los 15 dólares, publicóLarissa Riquelme se hizo conocida durante la Copa del Mundo 2010, después de que la TV la encontrara en la tribuna alentando a Paraguay. Su imagen recorrió el planeta y ganó popularidad en Sudamérica. En poco tiempo aterrizó en la Argentina y llegó a participar en distintos programas televisivos, como Showmatch.Actualmente, la modelo no solo vende su contenido erótico en una plataforma para adultos. También trabaja como conductora en radios de su país, según expuso en su perfil de Instagram, donde además aclara que es una artista internacional.Larissa Riquelme además es influencer y varias empresas la contrataron para que promocione sus productos. En el presente es la cara de la marca de preservativos más famosa de Paraguay, y hace sorteos en las redes para que sus seguidores se protejan a la hora del sexo y eviten enfermedades o embarazos no deseados.