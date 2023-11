“Tuve depresión, ansiedad y ataques de pánico”, dijo Tini Stoessel

En medio de la promoción de su gira por Nueva York, Tini Stoessel reveló en una entrevista que este año“Toqué fondo con muchos aspectos de mi vida y cuando yo decido hacer la gira por España y también la de Estados Unidos, decidí suspender también un montón de cosas porqueexplicó en diálogo con Telemundo.En el reportaje, explicó qué hizo al darse cuenta que necesitaba ayuda: “Cuando me di cuenta que claramente no estaba bien,pero poder convertirlo en música, y hoy escuchar canciones, y ver en cada canción, cada capítulo, lo que estoy contando, cosas de hace mucho tiempo, cosas de hace poco tiempo, y saber que mucha gente lo va a escuchar y va a entender de lo que estoy hablando, creo que va a ser muy especial”.El periodista le preguntó si tenía nombre eso que la estaba afectando y, sin vueltas, la artista indicó:“Todo ese proceso es difícil, pero también cuandoentendí qué era lo que me estaba pasando, y empecé a poder verbalizar las cosas”, concluyó la autora de “Carne y Hueso”, haciendo énfasis en la importancia de cuidar la salud mental.