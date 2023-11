Ingrid Grudke reveló que toma “licuado de carne”: los detalles

A tres años de meterse de lleno en el mundo del fisicoculturismo, Ingrid Grudke contó que cambió sus hábitos alimenticios para cuidar su cuerpo y descolocó al panel del programa “Desayuno Americano” al revelar que toma “licuado de carne”.“No, la carne va con papas fritas y banana con leche. Pero no cambiemos las reglas de la alimentación argentina”, expresó Gustavo Grabia, impresionado con la idea de consumir proteína de ese modo.Defendiendo con convicción el licuado de carne, Ingrid argumentó: “Pero ¿si digo licuado proteico? Se comen las entrañas de los animales, el chinchulín, la tripa gorda, ¿cómo no se van a tomar un licuado de carne, que lo recomendó un nutricionista?”.“Pero, ¿cómo llegaste al licuado de carne? Hay un proceso antes”, retrucó Pamela David. Y la modelo fisicoculturista le respondió: “No. Suena fuerte porque estamos acostumbrados al licuado dulce o de frutas”.“La carne hecha, la cortás, le ponés un poco de agua y la procesás. También le pones miel. Se hace con carne magra, de lomo o pollo”, detalló Ingrid.Y aseguró: “Es mucho más común de lo que le gente cree. No digo que esto se hace siempre, pero cuando te sobra un pedazo de carne, la picás, la procesás y la comés de otra manera”.Enfocada en el cuidado general de su cuerpo, para tan exigida actividad física, Ingrid Grudke apuntó: “Esto va acompañado del entrenamiento. Y también es importante el descanso por los músculos”.