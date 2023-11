Natalia Fava dio detalles de su separación de Santiago Almeyda

Natalia Fava y Santiago Almeyda se separaron tras 22 años juntos. Se habían conocido en la primera edición de Gran Hermano (Telefe), donde él también coqueteaba con Tamara Paganini. Tras descubrir una infidelidad, la modelo y empresaria decidió ponerle punto final a la historia y recién después de 24 meses pudo contar su versión públicamente.En diálogo con Tomás Dente, sostuvo que pese a la desilusión eligió disculparlo, pero ya sin ánimos de darle otra oportunidad. “Cuesta perdonar una deslealtad. De grande aprendí a perdonar, pero no me olvido. Quiero andar más suelta, no quiero esa pesadez de lo que me hicieron. Cada quien se hará cargo de lo que deba. Estuve muy triste, fue una situación poco agradable. No me esperé que me fuera a pasar esto. Si se le terminó el amor habría que preguntárselo a él. No nos volvimos a ver más. Hace casi dos años ya”, expuso en el programa Entre Nos (NET).La marplatense no le cerró la puerta a un nuevo amor, aunque ni siquiera está en sus planes volver a enamorarse: “A Santi le deseo lo mejor, ojalá que pueda levantarse. Yo tuve que rearmarme para salir de nuevo. Me cuesta mucho sociabilizar con alguien, tiene que haber una magia. Yo ando por la vida y será lo que tenga que ser. No planifico ni busco”.La empresaria textil indicó que recuerda el romance con mucha alegría. “Fueron más de dos décadas de matrimonio. A veces las cosas no se dan. Hemos vivido momentos maravillosos y duros también, tristes, como cuando murió su hermana. Si tengo que poner en la balanza crecimos juntos”, dijo emocionada.Fava remarcó que Almeyda era su otra mitad: “Me hubiera encantado envejecer con él. Pero bueno, lo tomo como una experiencia de vida. Lo amé un montón. La gente siempre fue amorosa con nosotros. Es la persona con la que compartí todo. Lo mejor fue caminar juntos, a la par. Soñar a futuro. Era mi complemento. Encontré en él lo que no encontraba en otras personas”.Por último, hizo un mea culpa. “A veces dar demasiado juega en contra. Lo que pasa es que cuando uno ama lo da todo. Siempre sentís que te necesitan y tal vez no es así. Llega un momento que eso se hace un acostumbramiento”, cerró.