Los padres de Matthew Perry hablaron tras la muerte del actor

Matthew Perry murió a los 54 años como consecuencia de un ahogamiento en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Sus compañeros del elenco de Friends se encuentran evaluando la posibilidad de hacer un comunicado en conjunto para dar el pésame.



Quienes hablaron a la prensa fueron los familiares del actor. Si bien no se casó ni tuvo hijos, sus padres aún están vivos y tenía cinco hermanos. "Estamos desolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew dio grandes alegrías al mundo como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda expresión de amor hacia él", expresaron.



Sus padres, John Bennet Perry y Suzanne Morrison, se separaron cuando Matthew tenía solo un año. Su madre se volvió a casar y tuvo cuatro hijos más: Caitlin (1981), Emily (1985), Willy (1987) y Madeleine (1989). Su padre también volvió a formar pareja. Tuvo a la quinta hermana de Matthew, llamada Mia (1986).



Según contó en su libro, se llevaba bien con todos sus hermanos, pero tenía un vínculo especial con Mia. "Mientras estuve atado como un robot, Mia estuvo conmigo. Mis temores eran ciertos, todo lo que me había pasado era mi culpa. Y lloré. Pero Mia hizo lo mejor que pudo para consolarme".



Según aseguró el medio Page Six, los herederos de la fortuna del actor serían sus padres. Perry ganó mucho dinero, incluso le pagaron un millón de dólares por episodio durante las últimas temporadas de Friends, pero gastó mucho en su consumo de sustancias y en los 15 intentos que hizo para lograr rehabilitarse de las adicciones.



Aún así, su patrimonio sería de 120 millones de dólares. "Nos pagaban un millón de dólares por cada capítulo. Nos parecía mucho. Así que pedíamos que la cantidad fuera menor. Fuimos idiotas por querer que nos pagaran menos. Pero, finalmente, pudimos disfrutar de todo aquello gracias a la bondad de David Schwimmer (actor de Friends que interpretaba a Ross) y su habilidad de hacer negocios. David, te debo unos 30 millones de dólares", dijo en una de sus declaraciones.