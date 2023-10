Microtanga roja y más: La Joaqui, híper sensual

La Joaqui es una de las artistas del momento. Tras haber retornado a los escenarios y haber agotado su primer Luna Park, este jueves lanzó el primer adelanto de su próximo disco y luego lo promocionó con un sensual look.Posó con una musculosa blanca de morley, que dejó su abdomen a la vista. Para la parte de abajo, en tanto, usó una microtanga roja de la marca Diesel, la cual tiene el detalle de elástico blanco.“Ya estamos tendencia #14. Sigan escuchando ‘anochecemos’”, fueron las palabras que usó para acompañar la foto.Se trata del primer tema del disco, “Anochecemos”. Es una cumbia que versa sobre una relación pasada y los malos tragos que vinieron a partir de la misma. De todos modos, la artista se viste de “un color feliz” -tal como expresa en la canción- y le canta a la resiliencia.Leé también: La tierna reacción de La Joaqui después de que un joven la reconociera en “Conmigo fuiste un infeliz”, expresa y se la muestra en una casa donde prima el color naranja, el cual también está presente en su vestuario y en la escenografía. “Ya no sé ni qué mier** sentí”, continúa y se la ve disfrutando en la pileta con amigas, desayunando y probándose ropa.“Gracias al enorme equipo que trabaja detrás de este proyecto, le pusimos mucho amor, dedicación y emociones reales, salidas de lo más profundo nuestros corazones, gracias por no bajarse del barco” escribió la cantante en el anticipo de esta canción.En este nuevo video, la referente argentina del RKT hace un despliegue de moda y estilo, algo que la ha caracterizado desde el principio de su carrera.“Anochecemos” es la primera canción de Mal aprendida, el nuevo disco de La Joaqui que aún no tiene fecha de estreno, pero adelantó la tapa y la contratapa. Este nuevo trabajo comprende 12 canciones de las cuales aún no se conoce el título.