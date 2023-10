Video: el baile descontrolado de la entrerriana Emilia Mernes en su cumpleaños

Lizardo mano larga con Emilia Mernes.



Un montón no? ? pic.twitter.com/hEHh371LvL — Hadita Chisme ?‍?? (Tati) (@HaditaChisme) October 30, 2023

Emilia Mernes festejó su cumpleaños en la noche del sábado, pero ahora se volvió tendencia en Twitter por un video donde se la ve bailando con varios amigos.Todo comenzó después de que el usuario Juanchi Grillo compartiera en sus historias de Instagram una grabación en la que se la ve a la artista bailando con un grupo su popular tema “No se ve”. “Fin de fiesta. Sí, lo dimos todo”, escribió sobre el festejo.La entrerriana, que cumplió 27 años, compartió la filmación en sus historias, pero rápidamente se viralizó. Es que muchos usuarios repararon en la actitud de Lizardo Ponce, quien aparece bailando muy pegado a ella.“Emilia, fijate que ahí no había humo y se veía todo”, bromeó una usuaria a raíz del explícito video en clara referencia al tema que reza “Detrás del humo no se ve”. Otros a pura ironía agregaron: “Amigo, un miedo debe dar meterse con Duki”, “No soy Duki y me dio una bronca...”, “Qué cambiado está el Duko”.Sin embargo, otros apuntaron directamente contra el influencer: “Lizardo Ponce es una pesadilla. Me puso incómoda este video (posta)”, “Harto de estos degenerados”, “Manso franeleo le pegó, es una banda”.