Fotos: la China Suárez encantó a sus seguidores con un espectacular look

La China Suárez es una de las figuras que más lugar ocupa en los medios y las redes, ya sea por sus proyectos laborales o por sus jugadas apuestas de moda. ¿Su más reciente posteo? Para ir al cumpleaños de Emilia Mernes, la actriz devenida en cantante eligió un look en total pink al desnudo y fue furor entre sus millones de seguidores de Instagram.Canchera y sensual, posó con un equipo en rosa chicle: corpiño tipo triangulito, campera cropped con cierre, minifalda XS y polainas acampanadas.Todas las prendas están confeccionadas en una tela de peluche megashocking. Además, sumó una vincha rosada del mismo material.Sin embargo, eso no fue todo. Acompañó la apuesta de alto impacto con un make up megarrecargado a base de un megadelineado estilo cat eye en total black que complementó con sombras en tonalidades lila para la zona de los párpados y máscara de pestañas a juego.Sumó también al maquillaje algo de rubor rosado en las mejillas, contouring, iluminadores en ciertas partes de la cara y labial nude tendiente al rosa viejo.Para los accesorios, optó por lucir un par de lentes de sol circulares con vidrio transparente, apliques de strass plateados y marco dorado.En otra de las imágenes que compartió en su perfil, mostró en detalle sus complementos y dejó ver una cartera tipo bandolera con forma de celular de los años 2000.Superaudaz, posó junto a la cumpleañera, que también llevó un total look rosado de los pies a la cabeza. Mernes eligió un conjunto de corpiño, guantes tipo mitones, minifalda asimétrica con volados y bucaneras de caña alta.