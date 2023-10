Murió a los 54 años Matthew Perry, reconocido por su papel en “Friends”

El actor estadounidense Matthew Perry, recordado por haber interpretado a Chandler Bing durante las 10 temporadas de "Friends", fue hallado muerto a los 54 años en su casa de Los Ángeles, informaron medios norteamericanos.



Las primeras informaciones, que los distintos portales atribuyen al periódico LA Times, reportan que las autoridades encontraron a Perry en el jacuzzi alrededor de las 16 de la costa oeste de Estados Unidos.



Los médicos de emergencias notaron que estaba sin signos vitales, presuntamente víctima de un infarto.



Perry había nacido el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, hijo de una madre periodista de nacionalidad canadiense y un padre actor y modelo, John Bennett Perry.



El intérprete tuvo reconocimiento mundial por el papel del sarcástico Chandler en la sitcom que probablemente sea la más popular de la historia, y por la que él y sus compañeros y compañeras (Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Jennifer Aniston) llegaron a cobrar cada uno un millón de dólares por episodio.



Perry componía al tan simpático como irritante Chandler, un hombre con traumas como hijo de padres separados e inseguridades que lo llevaban a poner una coraza de aparente malhumor e ironía permanente.



La relación entre Chandler y Monica (que encarnaba Cox), que pasaron de ser amigos de casi toda la vida adulta a pareja, luego marido y mujer y finalmente padres adoptivos, era una de las subtramas más queridas de los fanáticos.



Como el resto de los miembros del elenco protagónico, Perry era un actor relativamente desconocido cuando inició "Friends" en 1994, y según relataron en algún momento sus creadores, Martha Kauffman y David Crane, casi pasa de largo el papel.



Es que por aquellos tiempos estaba comprometido con otra serie que esperaba luz verde para entrar en producción, por lo que pese a que se lo consideraba el ideal para ponerse el traje de Chandler los productores siguieron el proceso de casting con otros actores. Finalmente, el otro proyecto se cayó, y Perry tuvo vía libre para participar.



El éxito y los bolsillos abultados vinieron también con una celebridad que Perry no supo administrar. Según él mismo relató en varias oportunidades en los últimos años a partir de su participación en el especial "Friends: The Reunion", del que participó junto con sus antiguos compañeros en 2021 para HBO Max, se volcó a las adicciones.



Al principio fue el alcohol, para aliviar la tensión que conllevaba la serie y la fama. Pero tras un accidente de ski en 1997 que le produjo lesiones, también se volvió adicto a los analgésicos y otras sustancias.



Mientras hacía "Friends", también coprotagonizó junto con Salma Hayek la comedia romántica "Un impulsivo y loco amor" (1997). Tras el final de la sitcom en 2004 tuvo otros papeles relevantes, como en la película "17 otra vez", o las series "Mr. Sunshine" y "Go On", aunque nunca pudo replicar la trascendencia de Chandler.