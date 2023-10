El emotivo video de David Bisbal junto a su papá con Alzheimer

En un documental por sus 20 años de carrera, el cantante español, David Bisbal mostró un emotivo encuentro con su padre José Bisbal Carrillo, quien tiene alzheimer.La escena fue grabada den Almería y allí se lo ve al artista sentado al lado de su padre a quien le pregunta cómo está y luego le cuenta que "su padre fue un gran boxeador". El anciano en ese momento lo mira y le cuenta que él también se dedicó a ese deporte y era uno de los "buenos".El hombre le pregunta a David por el nombre del boxeador, a lo que el cantante le responde: "Se llama José Bisbal Carrillo"."Ese soy yo", expresó el exboxeador."Claro, sí ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, mira, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste boxeador, boxeador de Granada. ¿No? ¿De dónde?", continúa conversando David.Su padre le corrige que fue boxeador de Almería y el intérprete termina diciendo: "Yo sé que tú ya no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de tí. Y eso es lo importante. "Estás muy guapo Pepe. Te quiero mucho".Acto seguido se funden en un sentido abrazo y Bisbal se pone a cantar una canción sobre Almería mientras su padre lo acompaña finalizando algunas estrofas.

El artista también contó que su padre a la única que reconoce es a su esposa "su amor, Mari Ferre" y también recuerda las canciones.El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.Las primeras señales de la enfermedad aparecen en forma leve y progresiva, los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.Los tratamientos van desde la prescripción de fármacos hasta la construcción de hábitos para mejorar la memoria, como hacer rompecabezas, completar crucigramas o acudir a talleres.