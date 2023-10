Video: impresionante caída de Gerard Piqué desde un escenario

Shakira factura y Piqué fractura.pic.twitter.com/lyPC2AYMB5 — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) October 25, 2023

Luego del escándalo que generó su separación de Shakira tras 12 años juntos y el inicio de su noviazgo con Clara Chía Marti, Gerard Piqué volvió a ser noticia por un impactante video que se volvió viral.El ex futbolista se cayó al vació en un evento en México cuando se acercó a firmarle un autógrafo a un niño que le mostraba una camiseta del Barcelona.Piqué se acercó hasta la tribuna donde se encontraba el niño hablando por su teléfono celular, un tanto disperso, y no se dio cuenta que había una fosa antes de llegar al lugar donde estaba la gente.De repente, el ex de Shakira cayó varios metros, en un lugar que parecía un tanto oscuro, y su imagen salió del lente de la cámara un curioso que registró el momento exacto.Se escucharon al instante la reacción de la gente que observó con asombro ese dramático momento en el evento de la Kings League Americas.Gerard Piqué fue ayudado por el personal de seguridad del lugar para poder volver a la superficie. Por suerte, se trató sólo de un gran susto que alertó a todos por unos segundos.