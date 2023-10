"Se le escapó": Camila Homs mostró demás en el Bailando 2023

Con su mamá presente en el estudio de América, este martes a la noche se presentóen la pista deLa modelo fue la encargada de abrir la pista y tras una previa entretenida entre Liliana Fontán y Marcelo Tinelli, la exesposa de Rodrigo De Paul arrancó la coreografía junto a su bailarín, Nico Fleitas.Con la melodía de Ulises Bueno,la actual novia de José Sosa bailó al ritmo de un cuarteto moderno junto a su compañero. Casi al final de la performance, la modelo tuvoque pudo resolver sin problemas. Cuando terminó uno de los trucos,, pero Cami pudo superar el incidente., la tranquilizó Tinelli y ella contó que le había ocurrido lo mismo en uno de los ensayos. “Me salvó el vestuario, por suerte tengo puestas unas pezoneras”, explicó entre risas.

A la hora de las devoluciones del jurado, la pareja de baile recibió comentarios halagadores. Como es habitual, el primero en pronunciarse fue Ángel de Brito. “Quiero destacar que Camila ha evolucionado y también depende mucho de su gran bailarín. Se nota que lo hacés contenta. Viniste con miedo al principio, esta película también ya la vi”, comenzó diciendo el conductor de“Me pareció lindo y simple el cuarteto, estoy poniendo notas bajas en este ritmo, no se asusten.dijo en forma graciosa. Su puntaje fue un 4.”, la defendió a su hija. Luego fue el turno de Pampita Ardohain. “Me agrada mucho cómo has progresado, veo a otra Cami, como que hubo un quiebre. ¿Vos lo sentís así? Se notó y se contagia, Y muy bueno todo el comienzo, ese contraluz que tuvo un efecto y después cambió, las pantallas, todos los detalles estaban pensados”. Para concluir, la exconductora dedijo que le gustó mucho la coreografía. “Esta pareja da sorpresas y mi puntaje es secreto”.En cuanto a Moria Casán también tuvo palabras halagadoras para Camila. “Me encanta cómo están todos,, que sos una mujer sumamente bella, femenina y está saliendo una perra con clase. Me encanta cómo vas evolucionando y cómo vas disfrutando. Tenés coreo facial, meté un poquito más de empeine porque estás haciendo trucos muy difíciles y te están saliendo muy bien. Fue una coreo complicada, tuvo como cuatro dinámicas diferentes, sigo creyendo en tu evolución y tu disfrute. Se ve que tenés un buen amor que te hace bien, el buen amor es increíble. ¡Aguante el Pato Galmarini!”, resumió la actriz.Antes de terminar de hablar la One se dirigió a Marcelo. “La mamá de Camila viene por usted, Tinelli” y de inmediato la participante aclaró que era verdad. “Te juro que viene por vos”, confirmó. El puntaje de Moria para la pareja de Cami fue un ocho.En último lugar, Marcelo Polino comentó que le había gusto mucho la presentación. “Linda la puesta, me gustó y con pocos recursos pudieron hacer algo lindo. Las botas te jugaron un poco en contra”, sostuvo. Entonces Cami aclaró que eran suyas porque había tenido un problema con el vestuario. “Tu mamá acompaña pero está al límite de la vergüencita ajena, que no te robe la previa. Van evolucionado bien, chicos, voy a dar un apoyo a esta pareja”, finalizó y les puso un cinco.