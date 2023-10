Murió Ricardo Iorio: el referente del “heavy metal” argentino tenía 61 años

“Muerto voy a joder más”

Ricardo Iorio, el popular músico y cantante que vivía desde hace varios años en la comarca serrana, falleció a los 61 años de un infarto.La carrera del cantante y compositor fue el fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Almafuerte. Luego, había comenzado con su carrera como solista y hasta hace pocos días se encontraba en medio de la gira nacional.Iorio murió camino al hospital de Coronel Suárez, más allá de los intentos de reanimarlo. Lo confirmó su abogado en Bahía Blanca, Juan Ignacio Vitalini, quien lo asistió en diferentes causas penales, fue quien se comunicó con su pareja, la cual le confirmó el dato."Fue en la ambulancia efectivamente, empezó a sentirse mal en la casa, le dolía el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto", confirmó su abogado Juan Vitalini en diálogo con Radio Rock and Pop.Juanchi Baleiron, guitarrista y cantante de Los Pericos, expresó su dolor a través de las redes sociales."No lo puedo creer… veníamos charlando cada tanto estaba lleno de proyectos giras… en noviembre iba a grabar el disco nuevo no lo puedo creer", escribió a través X.El sábado 14 de octubre, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, en Rosario, Iorio realizó el último concierto en el marco de lo que fue su último proyecto de gira federal 2023 “Unas Estrofas Más”, con la última formción de Almafuerte.En julio, después de mucho tiempo había vuelto a empuñar el bajo eléctrico, el instrumento que lo caracterizo durante toda su trayectoria. El hecho ocurrió durante una presentación de Almafuerte en San Francisco, Córdoba, en un local llamado “Ibiza Disco”.Una tendinitis, que le mantenía un dedo torcido, lo obligó a dejar de tocar el bajo entre los años 2001-2002, con lo cual en la mayoría de sus presentaciones se dedicaba a cantar las canciones de la banda.A inicios de los ochenta fundó V8 considerada la banda pionera de lo que el propio Iorio definía como "metal pesado", cuyos integrantes luego se ramificaron en otras bandas importantes del género.La formación emblemática estuvo compuesta por el cantante Alberto Zamarbide, quien luego fundó Logos, y el histórico guitarrista Osvaldo Civile, que fue parte de Horcas, y que se suicidió en 1999.En los noventa, fundó otra banda emblemática del género: Hermética, con su formación más emblemática con Claudio O'Connor, Antonio Romano y Claudio Strunz, que tras su disolución conformaron Malón, banda que continúa realizando presentaciones en vivo.Después de la disolución de Hermética, en diciembre de 1994, Iorio formó Almafuerte, banda que tuvo distintas formaciones y con la que continuó hasta sus últimos días.Con esta última grabó: Mundo guanaco, Del entorno, Almafuerte en 1998 y A fondo blanco en 1999, Piedra libre, Ultimando en 2003, que fue cuando decidió dejar el bajo para solo contar. En 2006 la banda publica uno de sus álbumes más exitosos, Toro y pampa y en 2012 publican su último álbum, Trillando la fina.Como solista grabó en 1997, Peso argento, junto al bajista de Los Fabulosos Cadillacs, Flavio Cianciarulo; en 2008, Ayer deseo, hoy realidad; 2014, Tangos y Milongas; y en 2015, Atesorando en los Cielos.Durante la difusión de su tercer disco solista, un material en el que homenajea al género junto a los guitarristas de Edmundo Rivero, se permitió bromear con la muerte durante un reportaje."Por diversión. Y por odio y rencor hacia quienes ignoran que tenemos una identidad nacional. Esto no es de Puerto Rico, ni Satélite Kingdom ( sic, referencia a la banda de ska-reggae ). No tiene bandoneón, no es el mundial del tango. Cambié algunas letras porque los muchachos no saben de caballos, para enseñarles que la falopa no la inventaron Los Cafres ni Pity Alvarez. De eso se trata el disco. De compositores fuera de catálogo, que son los que más me gustan. Yo también estoy fuera de catálogo, ahora mismo. Muerto voy a joder más. Jamás vi a Mercedes Sosa ni a Sandra Mihanovich en Sadaic. Yo soy (se golpea el pecho dos veces) autor, loco. Y me jacto de interpretar a otra gente", dijo a Clarín.