Edith Hermida recordó su pasado como botinera y dio el nombre del futbolista

Edith Hermida y Pampita fueron dos de las invitadas al programa PH, Podemos Hablar y las elegieron para protagonizar el segmento “frente a frente”, en el cual tienen que hacerse cada una pregunta a la otra.La primera en preguntar fue la panelista de Bendita, quien quiso tener los detalles jamás revelados sobre lo que vio la modelo la noche en la que entró a un motorhome y se encontró con quien era por ese entonces su marido, Benjamín Vicuña, y la China Suárez.Pero acostumbrada a responderle a la prensa siempre con una sonrisa, Pampita le dijo que no iba a hablar del tema por respeto a sus hijos y dio por cerrada la pregunta.Entonces la modelo tuvo que hacer lo suyo y le dijo a Edith que tenía que exponer uno de los dos candidatos famosos que tuvo. “Yo quiero saber, porque ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto y te voy a dar la oportunidad de que a uno lo salves, pero al otro lo tenés que quemar acá ahora. Lo tenés que largar, danos algo televisivo”, le reclamó la jurado del Bailando.“Bueno, nunca lo dije. Después voy a tener que leer los portales. No sé su estado civil, pero en ese momento estaba soltero. Fue hace mucho tiempo. No lo dije nunca, el día que fui botinera. Jugaba en San Lorenzo, yo empecé haciendo un programa de San Lorenzo. Ay, me da vergüenza. . .”, comenzó a contar Hermida.

“San Lorenzo, campeón del ‘95. No es muy conocido, pero los futboleros lo conocen.”, siguió.Entonces Pampita quiso saber un poco más. “¿Pero fue un chongo de una noche o de varias veces?”, cuestionó. Y la panelista respondió: “No, no. Fue un amor, pero no un romance. Fue una cosita así nomás”.“¿Fuiste botinera, botinera? ¿Trajo cosas? ¿Regalos?”, continuó la modelo y la Edith, entre risas, dijo que fue una “botinera pobre”: “No, nada, botinera pobre. No me dejaron nada. Pero bueno, salvé al otro”. (NA)