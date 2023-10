Soledad Solaro habló de los rumores de romance con Manu Urcera

Algunos días atrás, se despertaron nuevos rumores de romance de Manu Urcera con Soledad Solaro, la flamante cronista de Mañanísima, que ella se encargó de negar enfáticamente en los medios, pero ahora la modelo contó cómo encaró a Nicole Neumann ante estas versiones.



Consultada por Maru Leone para Implacables, Soledad se mostró muy segura respecto a la situación que le tocó vivir recientemente. “A mí me causa mucha gracia tener que salir a desmentir esto, y de hecho en un momento, cuando surgió esto, que creo que fue el año pasado, ahora resurgió todo”, recordó.



“Yo nunca hablé, primero porque no soy mediática y no me interesa y no me siento cómoda, y porque no había nada para aclarar”, explicó respecto a estos rumores, y además contó cómo encaró a Nicole Neumann para explicarle su versión.



“La llamé a Nicole y le dije ‘Gorda, ¿querés que salga a desmentir algo? O sea, lo hago por vos’ porque tengo respeto para con ella porque justamente estoy lejos de todo eso”, señaló, sobre su fama en los medios.



“Nicole duerme tranquila, Manu duerme tranquilo, yo duermo tranquila, que somos los tres protagonistas de esta noticia ‘no noticia’, en definitiva, pero entiendo que siempre se despiertan estos rumores”, dijo Soledad, antes de reforzar su versión con un dato más que elocuente.



“Con Nicole está todo bien, estoy invitada a su casamiento, la aprecio un montón, es muy buena colega, muy buena amiga y obvio que voy a ir a su boda”, cerró la modelo, que el mes próximo será parte de la unión entre su colega y el piloto.

Fuente: Ciudad