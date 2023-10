El contundente posteo de Jimena Barón sobre las elecciones generales 2023

Este domingo 22 de octubre son las esperadas elecciones, y Jimena Barón no dejó pasar la posibilidad para pedirle a sus seguidores que vayan a votar. Pero eso no fue todo, ya que la cantante también le tiró un palito a Lali Espósito en sus historias."Voten Mañana!", fue lo primero que escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram en un simple fondo negro. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue la siguiente frase que podría ser una indirecta hacia su colega."Personalmente, siento que no hay nada más arrogante que el privilegiado diciendo a quien tienen que votar y a quien no", expresó Jimena y las redes sociales lo vincularon rápidamente al comentario que Lali realizó en su Twitter luego de las PASO 2023.Por último, Jimena Barón dejo atrás el comentario y volvió a remarcarle a sus seguidores que vayan a votar: "Sabrán ustedes, pero votemos", además agregó una bandera argentina y un corazón a sus historias.