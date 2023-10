Emilia Mernes cumplió con su deber ciudadano y votó en Nogoyá

Voto una Estrella en Nogoyá

Emilia Mernes . Escuela Técnica- Mesa 1.385 pic.twitter.com/GmE77wFmSB — Cachi Gool (@cachigoll) October 22, 2023

Emilia Mernes, la cantante entrerriana que adquirió fama internacional, volvió este domingo a Nogoyá, su ciudad natal para votar. Acompañada por familiares, la joven se hizo presente en la escuela Técnica Nº 1, cerca del mediodía y emitió su sufragio; al tiempo que se dejó fotografiar.Vale recordar que Mernes anunció hace unos días cuándo saldrá su nuevo y esperado álbum y compartió un video adelanto en sus redes."Este año me lo guardo en la cartera no exagero", escribió en el primer video adelanto a principios de este mes, donde se la podía ver en una habitación decorada íntegramente como en la década de los 2000: tonos rosas, pollera de jean, mp3 con auriculares con cable fueron algunos de los detalles.Y es que justamente el nuevo álbum de Emilia Mernes se llama .mp3, como el pequeño dispositivo que utilizábamos hace más de dos décadas para escuchar música y que almacenaba, según el aparato, no más de 50 canciones. Pero también así se llama a cada track, debido a su formato de audio.En el último video de la cantante de 26 años oriunda de Entre Ríos publicado hace horas se la puede ver a Emilia nuevamente en la habitación ambientada como en los principios del 2000, pero esta vez anunció la fecha de salida del álbum y hasta se pudieron ver algunos nombres de las canciones. Los fanáticos ya comenzaron a unir cabos y se esperanzan con algunas colaboraciones.Según se pudo ver, algunas de las canciones nuevas serán: 24hs y Ojitos Verdes, que se sospecha sea una colaboración con Nicki Nicole, ya que la misma Emilia semanas atrás le comentó el nombre del título de esta canción en una publicación de Instagram a la rosarina..Mp3, el segundo álbum de estudio de Emilia se podrá escuchar desde el jueves 2 de noviembre. Hasta ahora se conocen cuatro de las 13 canciones y se esperan varias colaboraciones. Para sorpresa de sus fans, La Chain y Underground no formarán parte del este álbum.Las canciones que ya salieron son GTA, Guerrero y No se ve , que es un ft. con la cantante Ludmila. Entre las colaboraciones que se espera que anuncie, aparecieron los nombres de Tini y Cazzu, pero aún no hay nada confirmado.La estética y el arte de tapa del próximo álbum de la cantante se destaca al punto de que Emilia lanzó una web totalmente ambientada como aquellas de principios del 2000, con imágenes pixeladas, gifs y reproductores de música automáticos al estilo de Myspace.