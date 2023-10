La drástica decisión que tomó Coti Romero con uno de sus tatuajes

A pocas semanas de haberse cambiado radicalmente el look, Coti Romero sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video desde la clínica. Es que la participante del Bailando 2023 decidió removerse con láser un significativo tattoo y mostró cómo avanza el proceso.En el clip se puede ver el antebrazo de Coti sobre una camilla mientras una máquina láser comienza a aplicar su técnica sobre el tattoo de la participante del Bailando 2023. “I will not let go...”, que en inglés quiere decir “Yo no voy a dejar...”, dice el tattoo que Romero está intentando remover.“No duele nada y yo tenía miedo”, escribió la exparticipante de Gran Hermano 2022 al pie del llamativo video, contenta por su decisión de eliminarse definitivamente esa frase que ya no la representa. También, se pudo ver que está intentando removerse una mariposa roja que tiene tatuada en la mano.