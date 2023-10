Cande Tinelli se puso prótesis mamarias alemanas de última generación

Cande Tinelli no duda en compartir los distintos procedimientos estéticos que se realiza en su cuerpo. En las últimas horas, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un video junto a un cirujano estético en el que explicó por qué decidió cambiarse las prótesis mamarias que tenía colocadas.“Me molestaba hace ya un tiempo el peso de los implantes tradicionales, y sentía molestia al no usar corpiño y tener esa sensación de mamas caídas”, contó la influencer en su posteo. Luego de comentar que pesaban un 30% menos que los convencionales, explicó: “Son excelentes y, como dije en el video, si te gusta usar un volumen mayor, esta es una ideal elección”.Según explicó, el producto es traído de Alemania: “Son la última innovación en implantes mamarios”. Para cerrar la publicación, la mediática les hizo una recomendación a los seguidores que estaban pensando en pasar por el quirófano: “Cuiden su cuerpito, no se operen con cualquiera”.