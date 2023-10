Empeoró la salud de Bruce Willis: ya no habla ni escribe

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal y sus familiares y amigos lo cuidan y contienen en una situación muy difícil porque la enfermedad es irreversible. Entre ellos, se encuentra Glenn Gordon Caron, un guionista que tiene una gran amistad con el actor y que lo acompaña en este duro momento. La última vez que lo vio ya no le notó su característica “alegría de vivir”, debido al avance de su cuadro.



El amigo de Willis también contó que el actor ya no puede hablar ni escribir: “Creo que en los primeros tres minutos ya sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce”.



“Es una persona extraordinaria... Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, manifestó el guionista en diálogo con la prensa por el reestreno de Luz de Luna, una serie suya que tiene como protagonista al actor.



En marzo de 2022, se confirmó que Bruce Willis tiene una enfermedad neurodegenerativa que afecta al cerebro, generando cambios en la personalidad, el lenguaje y la conducta. Se encuentra acompañado por enfermeros en su domicilio y por su mujer, Emma Heming, así como también su ex mujer, la actriz Demi Moore y, por supuesto, las tres hijas del actor: Rummer, Tallulah y Scot La Rue.



Durante una entrevista con USA Today, la esposa de Bruce Willis habló sobre las dificultades que tiene que atravesar por acompañar a su marido en esta enfermedad: “Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, o para mí o para nuestras hijas. Y cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”.