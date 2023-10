Internan a Pancho Dotto para “resetearse” tras los dichos contra Valeria Mazza

Por qué internaron a Pancho Dotto

En las últimas horas se viralizaron explosivos audios de Pancho Dotto donde se lo escucha realmente enojado por el “ninguneo” que habría recibido en el documental de Valeria Mazza, la modelo que formó parte de su agencia en los 90. Luego de que se filtrara ese material, el representante fue internado en el Centro Adventista de Villa Libertador San Martín (departamento Diamante), donde, según sus palabras, estaría “reseteándose”.“Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino. Esto es así. Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por Alejandro Gravier”, dijo en el primer audio, aclarando que ninguna de las otras modelos que representó, como Dolores Barreiro y Pampita, lo criticaron.En otra nota de voz, disparó: “Alejandro y Valeria son una sociedad. Ellos tienen una sociedad armada para hacer y gestionar lo que hacen. No se les puede quitar mérito. Yo no vivo para eso, ellos viven para eso, y así les va. Fijate las cosas que dicen de mí en mi Instagram. Pregúntenle a Pampita si hubiese llegado a ser Pampita si se hubiese encontrado a Juan Pérez, a Diego Fulano, a Leandro Rud o a Ricardo no sé quién. Pregúntenles y van a ver que el 100% de las chicas, menos Valeria, van a decir ‘jamás hubiese llegado a ser lo que fui sin Pancho en mi carrera’”.Después de la difusión de esos audios se supo que Pancho Dotto fue internado por un pico de estrés. “Está internado en Entre Ríos, concretamente en un centro adventista, porque está haciendo un tratamiento que él ya realizó en oportunidades anteriores, donde le hacen estudios médicos”, informó Cordero en el programa que conduce Diego Pérez.Y amplió: “Él lo que está teniendo es un cuadro de estrés. Hace diez años que está alejado de la industria de ser representante, de la industria de la moda y manejar modelos, pero si bien está alejado, está viviendo situaciones personales, y otras que tienen que ver con su estado de salud. Le quedaron secuelas en la columna por un accidente en moto que tuvo años atrás, está dolorido, y, sumado a eso, cuestiones que tienen que ver con algunas pérdidas”.“Está muy desarmonizado y necesita resetearse. Esa fue la frase: ‘necesito resetearme’. No tiene fecha de regreso todavía a Buenos Aires”, cerró la periodista, explicando las razones que llevaron al exmánager de modelos a recluirse en Entre Ríos. Fuente: (TN)