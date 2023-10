Ingrid Grudke representará a la Argentina en el mundial Fitmodel

Ingrid Grudke fue seleccionada para representar a la Argentina en el mundial de fisicoculturismo que se llevará a cabo en Lituania, el próximo fin de semana."Pasan los días y voy asimilando la buena presentación que realicé en el torneo Arnold Schwarzenegger. Los buenos comentarios que obtuve de la Federación Argentina de Musculación y Fitness, comentarios de jueces de los que más saben de este deporte me elogiaron mi compromiso y evolución en esta disciplina tan exigente", comentó la modelo en sus redes sociales.Luego, Ingrid explicó de qué trata lo que está haciendo: "Mi categoría dentro del fisicoculturismo es FITMODEL. Es la exhibición muscular en la que no se suplementa ni se usa la hipertrofia muscular. Es un estilo muy definido, muy elegante, una estética un poco Barby por eso podemos jugar con el maquillaje y pelo a gusto personal"."Eso sí, en el momento en que empieza el show en el escenario, hay que saber posar las cuatro posturas reglamentarias para que el jurado evalúe tu forma y tono muscular. Se hacen comparativas entre una y otra deportista y luego se define el podio", detalló.Ingrid Grudke está con los preparativos para la competencia más importante que tiene esta disciplina en la que participa: "Ahora hay que seguir practicando para este fin de semana que es el MUNDIAL FITMODEL 2023 en Lituania!!! Ahí estaré con la Argentina!! Todavía estoy en shock pero muy feliz de todo lo que gané por sólo decidir entrenar y comer sano".Tras una carrera de casi 30 años en el modelaje, Ingrid Grudke incursionó en el fisicoculturismo durante la pandemia y debutó en el año 2021 cuando se animó a competir por primera vez en dos concursos internacionales: Arnold Sports Festival Europe y Fit Model.Por ese entonces, se había manifestado muy feliz por el nuevo camino que había elegido para su carrera: "Analizando el día después, esto no es suerte. Esto fueron muchas horas de trabajo y dedicación para un objetivo concreto. Un día después. Hoy comenzó mi día de descanso. Después de tanta preparación y de pensar tanto en todo lo nuevo para mí que fueron estos dos torneos. El futuro se construye. Es simple pero no fácil. El límite solo está en nuestra mente, todo depende de la energía positiva que le ponemos a cada objetivo que queremos realizar. El futuro lo construimos nosotros".