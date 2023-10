Cacho Buenaventura y una invitación a “reírnos de que estamos vivos”

Entradas y precios



El humorista Cacho Buenaventura llega a la ciudad de Paraná para presentar todo su humor. Será el viernes 27 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero con su show de relatos, cuentos y canciones.Cacho es un gran contador de historias. A los 14 años ya daba sus primeros pasos arriba de un escenario, animando los eventos de su pueblo en Córdoba. Con el paso de los años fue construyendo una inagotable y exitosa carrera artística que lo llevó a recorrer los escenarios más importantes del país. Su sello propio es la picardía y su particular gracia para contar anécdotas cotidianas, simples, que dejan mensajes positivos y carcajadas al mismo tiempo.En comunicación con, Buenaventura contó que en el show también hay una propuesta de karaoke, y tiene una duración de unos 90 minutos, aunque en realidad “no me preocupo por el tiempo porque no tengo otra cosa mejor que hacer que juntarme a estar feliz de la vida y hacer reír a la gente con locuras”.Por otra parte, el cordobés reflexionó sobre el humor en los tiempos actuales, donde ha habido una deconstrucción ante determinados temas que décadas anteriores resultaban graciosas o chistosas. “El humor es reírnos de nosotros, yo me rio de todo, hasta cuando estuve en terapia intensiva contaba chistes, y propongo que nos juntemos para estar contentos”, expresó y acotó: “le echaron la culpa al humor de un montón de cosas con la intención de quitarnos la alegría, de no reírnos y demonizar al humor que es una magia que nos habita, la alegría de estar vivos, de festejarnos. Ahora no se puede decir un piropo porque ofende”.Finalmente, indicó que durante el show “está buena la complicidad de la gente que tiene muchas ganas de reírse y para generar la magia de reírnos como si no nos vieran”.Las entradas para “Cacho Buenaventura Show”, se encuentran disponibles en PASSLINE y en boletería del teatro.Precios: PALCOS BAJOS (completo para 4 personas) $20.000, PALCOS ALTOS (completo para 4 personas) $18.000, PLATEA PREFERENCIAL (numeradas las 8 primeras filas) $6.000, PLATEA GENERAL (numerada) $5.500 y TERTULIA (ubicación por orden de llegada en butaca sin numerar) $4.000.