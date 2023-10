Nicky Jam se retira de la música con una gira y un disco nuevo

El reconocido cantante y compositor Nicky Jam anunció a través de sus redes sociales su retiro de la música. Además, el artista informó que”, fue su mensaje en su cuenta de Instagram.De inmediato las reacciones de sus seguidores generaron revolución ante la noticia, “Gracias por todo leyenda!!! De los que hizo enamorarme del reggeaton, luego me diste la mano y grabaste conmigo, muchas gracias Nicky”; “En mis ojos el mejor! el que primero escuche del género y el más guapo de todos. Mi Nicky… dímelo papi!!!”; “Nickyjam eres un Guerrero de Dios que a tu corta edad y apesar de los desafios te atreviste a desafiar los retos de la vida. Buen ejemplo a seguir de el que persevera triunfa”: fueron algunos de los mensajes.Por el momento no se sabe qué países visitará ni la fecha del nuevo disco, pero se tiene la expectativa de su anuncio.Hay que recordar que el fin de semana del 14, 15 y 16 de octubre, el compositor estuvo en Villavicencio como invitado especial en el Torneo Internacional del Joropo, donde se presentó y cantó sus más recientes éxitos, como Calor, tema que tiene junto al barranquillero Beéle. La pieza musical ya suma más de 8M de reproducciones en YouTube.Es importante resaltar que Nicky Jam, uno de los cantantes con mayor trayectoria en el género urbano en la actualidad, cuenta con más de 28 años de experiencia en la industria musical.. Vamos A Perrear, En la Cama y Yo No Soy Tu Marido son algunos de los temas que son considerados verdaderos clásicos del reggaeton.A lo largo de su carrera, Nicky Jam ha enfrentado momentos muy desafiantes, pero encontró un nuevo impulso en Colombia, un país que lo acogió y le brindó una segunda oportunidad. Además, esta experiencia le permitió realizar diversas colaboraciones con artistas colombianos, entre ellas Karol G cuando la cantante estaba dando sus primeros pasos en la industria musical.Después de que se llevaran a cabo los Premios Billboard a la Música Latina, donde el cantante puertorriqueño ha demostrado tener un gran talento para realizar entrevistas, tuvo la oportunidad de conversar con una de las leyendas vivientes del género urbano, Ivy Queen. La Caballota, como también se le conoce, recibió el premio Ícono. Durante su conversación, el reguetonero de 42 años recordó una situación que vivió con Karol G cuando ella apenas tenía 15 años.Nicky Jam reveló que la primera vez que conoció a Karol G fue durante una presentación en una discoteca en Medellín. Fue en ese momento que la colombiana se acercó a él y le pidió si podían cantar juntos. Sin embargo, lo que más sorprendió al artista estadounidense fue que ella, siendo tan joven en ese entonces, hubiera podido entrar en ese lugar.