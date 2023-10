Sofi Martínez y Diego Leuco hablaron sobre la crisis que atraviesan

Después de algunos días de especulaciones, Diego Leuco y Sofi Martínez confirmaron que la pareja se encuentra atravesando una fuerte crisis. Hace dos años que estaban juntos e incluso convivían.



"Hablamos con los dos y los dos confirman que ya no viven juntos", anunció Ángel de Brito en el programa televisivo LAM antes de presentar la nota.



El primero en hablar fue el hijo de Alfredo Leuco: "A veces, a pesar del amor y todo, hay que encontrarle la vuelta y estamos en ese momento".



"Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, tenemos una historia hermosa, pero a veces no alcanza, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos", reveló el periodista que la separación no era definitiva.



"Estamos viendo cuál es la mejor manera para estar juntos", adelantó el conductor de Antes que Nadie (Luzu TV a las 8).



"Es eso nada más, no hay mucho más para contar, nada que no le pase a todo el mundo", cerró Diego sin dar más detalles sobre lo que provocó la crisis.



La palabra de Sofi Martínez sobre su separación

Luego, el movilero Alejandro Castelo habló con la periodista y le preguntó su definición sobre el estado en el que se encuentra la relación con Diego Leuco. "Cada pareja tiene momentos y estamos transitando uno más", le bajó el precio a la situación.



"Yo lo quiero un montón, creo que el también, así que nos queremos muchísimo", aseguró Martínez.



Respecto a si fue el trabajo de ambos lo que los separó, la periodista deportiva lo negó: "La realidad es que él siempre me acompañó mucho a mí en todos mis trabajos, yo lo mismo con él también".



"Cada pareja lo vive como puede, como le sale, como tiene ganas", definió Sofi sobre cómo están atravesando este momento con el conductor de Luzu TV.



"Lo mejor para los dos", cerró con sus deseos para ambos, a pesar de no estar más juntos.

