El ex de Fátima Florez contó qué pide para formalizar el divorcio

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron en abril de este año, tras más de 20 años de relación. Ahora, el ex de la humorista adelantó cómo avanza la división de bienes de la pareja.



En Intrusos (América TV, lunes a viernes a las 12.30) lo entrevistaron al productor teatral, luego de que Ana Rosenfeld, abogada de la actriz, revelara que no habían llegado a un acuerdo entre las partes y que deberían ir a juicio.



Al ser consultado sobre este tema por Pablo Layús, Norberto explicó: "No es que vamos a juicio, nos vamos a terminar poniendo de acuerdo porque la relación es buena".



"Sigue mi admiración por Fátima como artista", aseguró el ex de la actual pareja del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.



"Esto es una cosa muy sencilla de resolver porque es 50 y 50", reveló Marcos, contando qué es lo que está pidiendo él en la negociación para que termine de confirmarse la separación definitiva.



Cuando el periodista le preguntó por qué no pudieron ponerse de acuerdo hasta ahora, el hombre precisó: "Porque uno dice una cosa, el otro dice otra; estoy seguro de que si lo hubiésemos hablado entre nosotros, nos habríamos puesto de acuerdo".



"Pero lamentablemente para este caso, como son cosas legales, tienen que intervenir los abogados, y no es que compliquen los abogados, sino el formalismo es lo que complica las cosas, pero seguramente nos vamos a poner de acuerdo", cerró Norberto, esperanzado respecto a la división de bienes.

Fuente: Clarín