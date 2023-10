Las declaraciones de Francese y Rincón tras el cruce que protagonizaron en TV

Espectáculos El cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese al recordar una anécdota

Belén Francese protagonizó una fuerte pelea en TV, luego de contar que Andrea Rincón intentó conquistarla en una fiesta. El escandaloso cruce al aire se pudo ver este sábado a la noche enLuego de la transmisión del programa, la mediática compartió un curioso descargo en su perfil de Instagram, que todos relacionaron a su conflicto con la actriz. Si bien su posteo era por el Día de la Madre, incluyó varias frases tajantes, como por ejemplo: “Fuera la gente violenta, chorra, mentirosa, patotera y con mala onda”.“Viva el amor y la libertad. El único verde que uso, es el de la esperanza. Por una Argentina mejor”, lanzó también Belén en la publicación que subió este domingo por la mañana. “Viva el amor”, concluyó con un emoji de corazón rojo.Luego del escándalo que se desató en el programa de Andy Kusnetzoff, Rincón negó haber tenido intenciones de “levantar” a su colega y le dijo que le parecía “horrenda”. Tras el encontronazo, con llantos de por medio, Belén habló con el sitio Primicias Ya y lanzó una letal crítica contra ella: “Es una mujer desequilibrada totalmente”.En una entrevista conAndrea habló sobre lo mal que lo pasó en el programa de. La actriz dijo que no la pasó “nada bien” y que lo que más le dolió fue “la mentira” que, según ella, dijo Francese durante el comentario en el que deslizó que había tenido intenciones sexuales con ella.Repasó que antes de ir al programa estaba “muy contenta”. “Después de mucho tiempo me sentía bien. El segundo punto de encuentro era una noche inolvidable. Y pasó Belén, yo no pasé”, recordó.Rincón explicó que su malestar se dio cuando supo que la charla iba a salir en todos los portales y la situación se iba a agigantar. “Abría la boca y tenía ganas de llorar. No podía salir de ese lugar. Me angustió la mentira. Ella dijo una cosa que es muy grave, que bajo su vulnerabilidad le dije ‘pobrecita’ y le quise entrar. Si fuera un hombre, ¿qué lugar ocuparía?”, cerró.