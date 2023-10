Morena Rial rompió el silencio y reveló a quién fue a visitar a la cárcel

Espectáculos Revelaron que Morena Rial estaría de novia con un preso condenado por robo

A una semana de ser noticia por ir a la cárcel de Batán a visitar a un conocido, Morena Rial rompió el silencio eny explicó el vínculo que tiene con el presidiario.Con contundencia, la hija de Jorge Rial hizo su descargo en el programa que conduce Fabián Doman: “Para empezar, quiero decir que esa persona tiene una familia y la exposición que le han dado no me parece bien”.Sobre el vínculo que tiene con el detenido, Morena aseguró: “Tengo una amistad. Fui de buena onda. Está lejos de su casa y yo fui para Mar del Plata y no me costaba nada dejarle algunas cosas”.Con información en su poder, el panelista Pampa Mónaco le preguntó a Morena Rial: “¿Por qué el ingreso figura como concubina? ¿Tuviste que decir que sos la novia para que te dejen pasar?”.Acto seguido, la hija de Jorge Rial le respondió: “En un servicio penitenciario solo pasan familiares o personas directas. No podés decir ‘soy una amiga, voy a pasar’”.De invitado aGuido Süller fue el más punzante con las preguntas a More: “Lo que todo el mundo dice es que una visita higiénica”.Y Morena retrucó con vehemencia: “No, chicos. Fuimos dos personas... Lo conozco hace mucho y es mi amigo”.