La Joaqui se animó a la versión más jugada del look crochet

Con una carrera en pleno crecimiento en la escena musical del RKT, La Joaqui ha sabido demostrar que la moda es una parte fundamental de su esencia. Sin miedo a subirse a las tendencias más arriesgadas, como la lencería a la vista y los recortes cut out, ahora sorprendió con un equipo tejido muy audaz.En medio de rumores de romance con el futbolista colombiano James Rodríguez, la artista fue invitada a un en un programa de TV y eligió como vestuario un equipo de crochet, uno de los hits del verano que se viene: crop top estilo corpiño bandeau muy chiquito y una minifalda de terminación irregular. Ambas piezas están confeccionadas en lana de colores vibrantes, como el verde, fucsia y naranja, con entramado de rayas horizontales.¿El detalle? Sumó guantes largos estilo mitones a juego, del mismo género; el accesorio más elegido por las estrellas de la música en red carpets y escenarios. Por último, el beauty look no pasó desapercibido: lució el pelo bien lacio y maquillaje con protagonismo en la mirada a base de delineado cat eye y sombras metalizadas.Más allá de sorprender con el estilismo, que compartió con sus seguidores de Instagram, la cantante acompañó las fotos con una picante frase: “Qué son estas ganas de comerte bb”, escribió, y sus fanáticos respondieron con halagos, desde “Hermosa” hasta “Única” y “Una muñeca”.Esta no es la primera vez que La Joaqui demuestra su fanatismo por los conjuntos de crochet, sobre todo en versión XXS. Algunas semanas atrás, posó con un equipo formado por un corpiño de breteles finos y una minifalda tiro bajo con frunces y ajustada al cuerpo.Además de revelar mucha piel, el conjunto se destacó también por el diseño y los colores: las piezas, a juego, son de color naranja y verde vibrante a rayas irregulares. ¿El detalle final? El equipo se completó con un par de mangas tejidas del mismo género con terminación tipo mitones, como en el caso de su última publicación.El vestuario, sin dudas, se robó el protagonismo del estilismo, que estuvo acompañado de un beauty look sobrio y sencillo: el pelo suelto bien lacio y un maquillaje clásico que incluyó delineado cat eye, rubor en las mejillas y labios con gloss.