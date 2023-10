El secreto de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini para “mantener viva la pasión”

En plena mini luna de miel desde las imponentes playas de Aruba, la pareja brindó una enrevista. Entre confesiones y momentos románticos, la artista y el empresario confiesan sus claves de convivencia a lo largo de tres décadas y hablan de sus hijas."Nuestro secretos es elegirnos una y otra vez", afirman Catherine Fulop y Ova Sabatini (ambos de 58 años) tras un cuarto de siglo juntos. Y lo hacen en el marco de un romántico viaje a las paradisíacas playas de Aruba.En días de sol, arenas claras y aguas cálidas, la artista y el empresario aprovecharon los tiempos que otorga el hecho de ser padres dos jóvenes (sus hijas Tiziana y Oriana) que, respectivamente, ya empiezan y están haciendo un camino propio en la vida.Se sabe que acá los polos son un tanto opuestos, ya que Cathy tiene un perfil mucho más mediático, mientras Ova prefiere mantenerse más al margen a pesar de la exposición justamente de de su esposa, su hija Oriana y de su hermana Gabriela, la mejor jugadora de tenis argentina de todos los tiempos.“Hace un montón que no hacíamos algo así”, admite Cathy recalcando su paso con Osvaldo por esta isla ubicada frente a las costas de Venezuela, en la que año tras año cientos de parejas renuevan sus votos matrimoniales con una multitudinaria ceremonia en la orilla del mar.“Uno de los momentos más icónicos del viaje fue el paseo en velero. El mar turquesa, tan transparente, las arenas blancas. También fuimos a Flamenco Beach y pasamos un día estupendo allí. Ver el atardecer es algo impagable", relata Cathy con su característico tono caribeño que ni su radicación de décadas en Argentina supo domar-. Y agrega iniciando la charla:A veces uno no tiene la oportunidad de ver uno tan limpio. Es emocionante captar esos momentos de la naturaleza. Y, por otro lado, no puedo dejar de mencionarte las cenas románticas que tuve con mi marido y los divertidos encuentros que viví con Maite, una amiga con la que me reencontré aquí después de mucho tiempo.-¿Qué tiene Aruba de especial frente a otros destinos del Caribe?Cathy: Lo diferente de este lugar en comparación a otro, es la diversidad de opciones que ofrece. Si querés pasar unas vacaciones tranquilas, tenés tranquilidad. Pero también hay aventura, de todo.Ova: Por ser una isla muy pequeña hay una variedad muy grande de cosas para hacer, eso lo convierte en un destino distinto.¿Les cuesta tomarse espacios para un viaje como este o para tener momentos más de pareja?Ambos: Nosotros siempre tratamos de darnos el espacio para tener viajes como éste y estar a solas. A nuestra edad, nos gusta buscar los tiempos para concretarlo.-En abril cumplieron 25 años de casados. ¿De qué forma se puede mantener viva la llama de la pasión?Cathe: Son 25 años y Oriana tiene 27. Empezamos a salir en 1994, así que yo ya cuento 29 años de relación… Para mantener la pasión hay que gustarse mucho. Pero a la vez tiene que ver con la admiración. Si uno se atrae físicamente pero no te terminan gustando ciertas actitudes frente a la vida, a la larga no va. Hay que pasar bien el tiempo juntos, reír. Es una sumatoria de cosas.-¿Qué los enamoró del otro y qué los sigue enamorando hasta hoy?Cathy: Su caballerosidad. Además de su belleza, porque todo primero te entra por los ojos. Evidentemente había una cuestión de piel. Me enamoró mucho su trato. Me parecía un hombre educado, amable. Era "¡guau, qué tipo que se sabe comportar ante la vida y trata tan bien a una dama". Y eso es lo que me sigue seduciendo. Ova es un protector, uno de esos que siempre está atento a lo que a mí y a mis hijas nos pasa. No puede vernos sufrir, que nos pase algo o tengamos una necesidad. Siempre está para nosotras.Ova: ¡La hiciste larga, eh! (risas) Además de su belleza, que está a la vista, me enamoró su alegría. Siempre está alegre. Despertarme al lado de ella es una bendición. Si tengo un día malo, me lo cambia inmediatamente (se dan un sonoro beso para sellar las dos respuestas).