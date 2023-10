Crecen los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), y después de la separación de Julieta Poggio de su exnovio, Marcos Ginocchio y la influencer afronta fuertes versiones de romance y un detalle los dejó ex puestos en las redes sociales.Si bien la protgonista de Coqueluche habría tenido algunos encuentros con Francisco, el hermano de Tini Stoessel, una coincidencia con el salteño confirmaría el ship generado por los fanáticos de los jóvenes: “Marculi”.La cuenta de chismes “Lo más popu” compartió el mismo detalle que comparten los ex “hermanitos” y que confirmaría que están de novios. Es que tanto Julieta Poggio como Marcos Ginocchio fueron vistos con el mismo buzo que lleva la inscripción “Balance”.Tras el hallazgo, Pochi de Gossipeame contó más detalles del romance entre los favoritos de Gran Hermano: “Me cuentan que estarían juntos pero que él sería el que no querría blanquear. Igual que no les sorprenda que pase en breve”, escribió la panelista.Después de despejar las versiones de una relación entre los jóvenes, nuevamente volvieron a resurgir los fuertes rumores de romance y Yanina Latorre contó más datos sobre el vínculo que mantienen Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.Cabe destacar que su hija, Lola Latorre, es amiga de Julieta Poggio por lo que la integrante de LAM reveló más detalles de los jóvenes famosos del momento.A través de su cuenta de X, la “angelita” dio una contundente respuesta sobre la relación entre los exhermanitos tras citar el título de una nota periodística que sostenía: “Aseguran que Julieta Poggio y Marcos Ginocchio estarían empezando un romance: ‘Se están viendo’”.En respuesta a la información, la panelista aseguró que “no” es verdad que se frecuenten. De todos modos, aunque los propios protagonistas nieguen el romance, los fanáticos de “Marculi” no pierden la ilusión de que en un futuro el shippeo se concrete.