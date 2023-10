Reapareció Jey Mammón y ¿dejó una indirecta contra Jésica Cirio?

Las fotos de Martín Insaurralde haciendo ostentación de gastos lujosos en un yate de Marbella llevaron a que Jésica Cirio tuviera que dar explicaciones públicas sobre el origen de la riqueza de su ex marido, con quien compartió sus últimos diez años y con quien tiene una hija en común.Primero habló en El Noticiero de la Gente y después Jésica aceptó ser entrevistada por Georgina Barbarossa en su programa La Peña de Morfi, del cual ella pidió no dejar de aparecer por temor a quedar afuera de manera permanente, como ocurrió con Jey Mammón cuando trascendió la denuncia que se había hecho en su contra por abuso sexual, la cual nunca llegó a ser investigada por prescripción.Sólo un día después de haber escuchado a Cirio negar cualquier vínculo con dinero proveniente de la corrupción, Jey Mammón regresó a las redes sociales para publicar un sugerente mensaje. “Enseguida vuelvo”, dice el cartel al cual fotografió y posteriormente publicó.Ángel de Brito habló sobre la situación de Jey Mammón y destacó que el conductor tiene deseos de regresar a la televisión. “Quiere volver a la televisión. Se ofreció en América. Tiene contrato con Telefe hasta diciembre”, detalló el conductor de LAM.Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen destacó que “se están viviendo momentos incómodos en Telefé y hace rato que el canal se cansó de ella. Hace unos meses, Jesica hizo unos posteos fuertes sin destinatario, aunque está claro que eso iba dirigido a Telefé. Parece ser que, ‘por ahora’, Cirio seguirá en el programa, pero no se sabe si eso es por este domingo solamente o por el resto del ciclo”.La Peña de Morfi es un programa que mide muy bien en Telefe y que el canal mantendrá hasta fin de año. Habrá que ver si la producción escucha el pedido de Jey Mammón y decide reincorporarlo.Cuando trascendió la denuncia judicial por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, Telefe decidió sacar del programa a Mammón. El conductor, repudiado por el público y por algunos compañeros, se fue unos días a España y al regresar ofreció algunas entrevistas para intentar aclarar los tantos. Sin embargo, no fue suficiente para que pudiera regresar a su ciclo televisivo.Jey Mammón y Jésica Cirio se cruzaron en la fiesta de la entrega de los Martín Fierro y se pudo ver a la conductora muy incómoda. Incluso el resto de sus compañeros fue abandonando la mesa ante la presencia del ex conductor de La Peña de Morfi.Finalmente, el actor contó en un vivo de Instagram que "Enseguida vuelvo" es una obra teatral que encabezará. "Es una foto de un cartel de un negocio, para mí esa frase ya tiene un significado. Es el título de un espectáculo unipersonal que terminé de escribir hace dos días. Tengo muchas ganas de volver al teatro, de reencontrarme con todos ustedes. Lo voy a presentar en Buenos Aires. Seguramente sea una fecha de presentación en Buenos Aires, tenemos una idea de viajar a Uruguay y de ir a cualquier otro lado de Argentina que se pueda. Se van a encontrar con algo que está tan elaborado, tan pensado y reflexionado, que estoy muy orgulloso, muy feliz de lo que tengo preparado. Va a haber personajes, sobre todo el humor y la música, que son un espacio de sanación".