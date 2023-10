Susana Giménez vuelve a la Argentina y reveló a quién votará

Susana Giménez se encuentra en Uruguay ensayando su papel en la obra teatral "Piel de Judas", que encabezó con gran éxito durante el verano pasado y que repetirá esta temporada, a partir del 22 de diciembre.



La diva ofreció una entrevista para LAM, donde reveló que será su despedida del teatro y, dejó varios titulares, entre ellos, reafirmó su inclinación política por Juntos por el Cambio.



Si bien aún falta para el estreno, el deseo de la diva es pasar estos meses en su casa de Punta del Este. Sin embargo, viajará a la Argentina especialmente para emitir su voto en las elecciones presidenciales del 22 de octubre.



"¿Ya te quedas hasta el estreno allá?", le preguntó el periodista Ángel De Brito. "Si, si, no. Momento, voy a votar. Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo", respondió la diva.



Luego ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló de sus deseos de volver al país: "Vuelvo a la Argentina si se van los K. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo, pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano".



La conductora había decidido quedarse en Punta del Este el día de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 22 de octubre último.



En esa oportunidad, Susana había hablado mediante comunicación telefónica para el programa de Jonatan Viale y no dudó en decir a qué partido apoya en estas elecciones.



"Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca. Confío mucho en los dos candidatos (por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta). Creo que los dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar, pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso", había remarcado la diva.



Durante la entrevista, Giménez había anticipado que no iba a votar en las PASO, pero sí en las elecciones del 22 de octubre: "Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO", explicó en ese momento.