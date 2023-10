“Para ponerme más linda”, dijo Clerici tras un retoque estético que se realizó

Sofía Clerici alcanzó una gran exposición mediática tras mostrar sus lujosas vacaciones con Martín Insaurralde. En medio del escándalo, la modelo usó sus redes sociales para mostrar el nuevo retoque estético al que se sometió.“En el mejor lugar para ponerme más linda”, escribió ella en una de sus historias de Instagram. En la foto se puede ver el consultorio de su doctora de confianza, la misma a la que asiste Tamara Báez para aumentar el volumen de sus labios.Por su parte, Sofía decidió hacerse un procedimiento estético en sus ojos. “Mis foxy eyes, Dios”, expresó junto a un emoji de fuego para dar cuenta de que quedó fascinada con el resultado. Esta técnica es muy utilizada para rejuvenecer la mirada mediante la elevación de las cejas.“Esta mirada, gracias Doctora Burgos”, lanzó Clerici en otro video donde se grabó frente a la cámara de su celular. Así, la influencer mostró el antes y el después del tratamiento no invasivo al que también se lo conoce como “ojos de zorro” u “ojos rasgados”.Además, en la publicación que compartió en su perfil, Sofía aseguró que su mirada “hipnotiza”. El posteo no tardó en llenarse de comentarios de sus seguidores. “Qué importa lo que digan, siempre vas a ser una queen (reina)”, lanzó una internauta.Ulises Jaitt es una de las figuras que opinó y dio detalles sobre el polémico romance entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde. Esta semana, compartió una impensada coincidencia de la modelo con Jesica Cirio.Tal como reveló el hermano de Natacha a través de su cuenta de Twitter, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se atendió en septiembre del año pasado en el centro de estética que pertenece a una amiga íntima de Clerici.En la publicación de la mencionada red social, Ulises mostró dos postales. En una, se la puede ver a Jesica luego de visitar el salón de belleza Maison Cavalo. Por otro lado, aparece Sofía junto a María Cavallo, la dueña del lugar.Jesica pasó por el salón de belleza en septiembre del 2022. Ese dato no es menor ya que, según se supo en los últimos días, Sofía y Martín Insaurralde habrían empezado su relación en 2021, por lo que ya se conocían en ese momento.