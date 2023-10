Dieron a conocer la primera foto de Dani La Chepi junto a su nuevo novio

Dani La Chepi presentó a su nuevo novio y explicó por qué no lo expondrá en redes sociales

Un mes después de que Dani La Chepi contara que tenía nuevo novio, filtraron las fotos del hombre en cuestión. La influencer había dicho que no quería exponer este vínculo en redes sociales, debido a la mala experiencia que tuvo con su pareja anterior.La Chepi cumplió años este fin de semana y lo celebró rodeada de familiares y amigos que postearon varios videos del festejo. Este domingo, en las redes sociales de LAM se hicieron eco de las imágenes y lograron capturar a Julián, su nueva pareja.“Nuevamente de novia La Chepi.”, escribieron junto a dos imágenes donde ella aparece riéndose con amigas. Hasta el momento, la influencer prefirió llamarse a silencio. No confirmó ni desmintió que ese hombre sea Julián.En septiembre, después de estar varias semanas alejada de las redes sociales tras sufrir un burnout y trastorno de ansiedad depresión, Dani La Chepi regresó con buenas noticias. A través de las redes sociales, la creadora de contenido mostró su nuevo look y aprovechó para presentar a Julián, su pareja.Con un sketch de humor, Isa, la hija de la Chepi le habló al novio de su madre para contarle algunas de sus cosas buenas. “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailar bailaba de joven”, dijo la nena entre risas.“El principal de todos esos es tirarse pedos en cualquier segundo, cualquier hora, siempre tiene gases y flatulencias”, agregó Isabella. Después del video, La Chepi subió una foto abrazando a un hombre de espaldas. “Julián”, escribió junto al emoji de un corazón.Sin embargo, tras las consultas de sus millones de seguidores, la cantante adelantó que no mostrará la cara de su novio. “Cómo están sinvergüenzas con los mensajes. ‘Mostrá a Julián’, ‘Tirá el Intagram de Julián’... No va a pasar, por lo menos por el momento. Pero después de la relación anterior... el que se quemó con leche... a la fuerza aprende”, disparó.