La increíble voz de la nena de 11 años que emocionó a Abel Pintos en Got Talent

Este lunes, Fiorella Gerardi pasó a la final de Got Talent Argentina tras conseguir el botón dorado de Abel Pintos. La niña de 11 años cantó ópera en los cuartos de final e hizo emocionar hasta las lágrimas al jurado quien esta vez no dudó en regalarle el pase directo a una de las últimas instancias del certamen.La pequeña oriunda de Chubut pasó a la siguiente etapa con pocas recomendaciones de los especialistas porque su talento era innegable. Al comienzo de su segunda presentación, Fiorella dijo que estaba un poco más tranquila que la vez pasada y que no solo esperaba triunfar en el programa, sino en el mundo entero.“¿Quién te hizo este vestido hermoso?”, pregutó Lizy Tagliani. “Bueno... solo la falda porque... ¿Viste el vestido que traje anteriormente? Bueno, es este. Yo solo me puse una falda encima”, contó con una sonrisa. Al momento de la devolución, Abel Pintos no podía casi ni hablar de la emoción.

“Sos hermosa nena, nada más”, llegó a decir el cantante antes de apretar el botón dorado. Entre lágrimas y abrazos, Abel corrió al escenario, se arrodilló y abrazó a la pequeña con una emoción avasallante. “Yo pensé que no iba a pasar”, exclamó Gerardi.Su mamá y su abuela subieron a festejar con ella y comentaron que Fiorella tenía miedo de presentar su arte. Cuando los famosos le preguntaron por qué, la joven contó que le hacía “bullying por cantar”. “A la gente donde yo iba no le gustaba...”, expresó entre lágrimas.“¿Sabés que tenés que hacer? ¡Mirá de quién te burlaste! ¡Sos finalista de Got Talent!”, gritó Emir Abdul para darle mucha energía, a la vez que Lizy agregó: “Probablemente, de todos nosotros, alguien también se burló y acá estamos”. “Se te arrodilló Abel Pintos... ¿Qué más querés?”, agregó Flor Peña entre risas.