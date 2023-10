Autorizan prueba de ADN a mujer que podría ser la madre de Luis Miguel

La Justicia ordenó realizarle una prueba de ADN a una mujer que se encuentra internada en el Hospital Moyano y fue identificada en múltiples ocasiones como Marcela Basteri, pero dice llamarse Honorina Montes. La noticia fue confirmada por Luis Ventura en su programa “Secretos Verdaderos” y le da fuerza a la teoría de que la madre de Luis Miguel se encuentra viviendo en Argentina con otro nombre.



El documento fue emitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional y en el mismo se indica que se realice “de manera urgente” la recolección de la prueba a Montes, así como también a Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri, primas de la madre de Luis Miguel.



“La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordena que se proceda -con carácter urgente- a la extracción de ADN y/o material genético de la señora ‘H’, Ivana Analía Basteri y Flavia Carla Basteri a los efectos de que se proceda a obtener un perfil genético de cada una de las nombradas para su posterior cotejo. Ello para establecer si estas últimas responden al mismo perfil genético de la primera mencionada”, indica el documento publicado por Ventura.



Durante la emisión del programa del sábado, tanto Ivana como Flavia estuvieron presentes y celebraron la autorización de la Justicia argentina para comprobar la identidad de la mujer internada en el hospital neuropsiquiátrico.



“Estoy muy nerviosa esperando a saber si es mi tía. Ella está muy bien, está cuidada, está guapa”, informó Flavia



Las primas de Marcela Basteri aseguraron que tienen pruebas contundentes sobre la verdadera identidad de la mujer: “Así como los marcamos, tiene los lunares. Tiene todos los detalles. Tiene el mismo lunar en el cuello”, sostuvo Ivana en el programa “A la tarde”.



Y Flavia sumó: “Ella cosía y siempre usó un dedal y este dedo (anular) lo tiene torcidito”.





Ivana sostuvo que no tiene dudas de que el ADN va a dar positivo y dejó en claro que, en caso de que sea negativo, no va a dejar de visitar a la mujer.



En tanto, hace unos meses, la hija de un primo hermano de Marcela Basteri, Lorena Della Torre, también mencionó que no tiene ninguna duda de que la mujer internada en el Hospital Moyano es en realidad la madre de Luis Miguel.