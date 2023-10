Moria Casán pidió el apoyo para Massa y aseguró "¡vamos que ganamos!"

Moria Casán, que está en pareja con el suegro de Sergio Massa, Fernando "Pato" Galmarini, afirmó en un video difundido en sus redes sociales: "Hola gente ¿Cómo están?. Amores, amoras. Señoras y señores. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Compañeros, compañeras y compañeres. Los invito a que banquemos a Sergio Massa".



"Banquemos a Sergio Massa porque se lo merece, por su resiliencia y su capacidad en el debate y hasta el momento de la elección. Vamos que ganamos", remarcó la vedette, actualmente jurado del programa "Bailando por un sueño" que conduce Marcelo Tinelli por América TV.



La actriz, conocida como "La One", entre otros apodos, instó a la gente a que se "unan" a los diferentes grupos de difusión del 'massismo' y enfatizó "vamos que ganamos".



Casán había dicho que Massa "es un hombre de una gran preparación, que hace años que está militando desde que era un adolescente. Conoce mucho y tiene una gran brillantez".



"Creo en él, sobre todo ahora que lo conozco más como persona, formó parte de su familia hace dos años y medio. Es una familia que me ha brindado a través de Pato Galmarini (padre de Malena Galmarini), y conozco sus valores y conozco lo que hace esa familia, lo que quieren al país y que quieren lo mejor. Entonces por eso estoy para apoyar".