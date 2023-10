Hipnotizó a todos con una serie de fotos desde una playa argentina

Sol Pérez y Guido Mazzoni disfrutan de unos días de vacaciones y relax en las playas de Pinamar, a poco más de un mes de su casamiento. A través de las redes sociales, ambos comparten sus momentos juntos como pareja. Sin embargo, ella no deja pasar la oportunidad y siempre aprovecha para mostrar sus looks más audaces y osados.Durante las últimas horas, posó de espaldas con una microbikini animal print y lo publicó en historias de su cuenta de Instagram, donde tiene 6 millones y medio de seguidores.Lució uno de los diseños en boga de la temporada: moldería XXS, con corpiño estilo sporty entero y bombacha cavada con breteles que se anudan en los laterales, describióAdemás, el traje de baño se destacó por el estampado. En esta oportunidad, la mediática optó el animal print, que nunca pasa de moda, en versión cebra de base gris con rayas negras. El look, informal y relajado, se completó con accesorios como una cadenita en tono dorado y aros argolla XXL haciendo juego. Finalmente, usó el pelo suelto y cien por ciento descontracturado.