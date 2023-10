Reveló cuál fue la reacción de su novio al confesarle que sería madre soltera

La actriz Sabrina Carballo está embarazada por primera vez, y disfruta plenamente este momento de su vida. Y aunque su embarazo fue muy deseado, la decisión de buscarlo fue poco ortodoxa.



La famosa Renata de Verano del ‘98 tenía el proyecto de convertirse en mamá más adelante, por lo que congeló óvulos previendo que le resultara difícil. Y hace unos meses decidió que el momento había llegado, y que iba a intentarlo.



“Fue muy loco porque yo había congelado óvulos a los 39, hace dos años”, le explicó a Verónica Lozano en su programa. “Fue una gran decisión eso porque siempre estuve pareja, pero entendí que la decisión de ser mamá no tiene que ver con el otro, tiene que ver con una”, aseguró. “El concepto de familia lo podés tener igual”, sostuvo.



Y cuando estaba dispuesta a ser mamá soltera, se enamoró. “Tomé esa decisión y apareció él. Lo conocí a Damián, nos recontra enganchamos”, admitió.



Y le reveló sus planes: “Le comenté que este año iba a ser mamá, no para que él sea el papá sino para que esté al tanto de mi decisión y él me dijo ‘a mí también me gustaría ser papá’”, recordó la actriz.



La vida entonces le cambió los planes: “Fue raro porque una vez que había decidido tenerlo sola, de golpe aparece un padre. Y digo no, pará, te calmás”, comentó con picardía. “Y bueno, fue buscado y pasó”, confesó luego.



Sabrina Carballo ahora, embarazada de seis meses, planea su futuro, mientras piensa un nombre para su bebé, que será una nena. “Hace poco que nos conocemos, asique estamos aprendiendo, es un gran aprendizaje. Lo importante es que los dos queríamos ser papás, asique eso está bueno”, aseguró.