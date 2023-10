Javier Milei y Fátima Florez dieron detalles de su intimidad

Mirtha Legrand abrió su tradicional programa con la presencia de Javier Milei y Fátima Flórez. La conductora aprovechó para consultar sobre la agenda política al aspirante libertario, mientras que habló con Flórez sobre temas del espectáculo, aunque también indagó en la intimidad de la pareja.Fue allí cuando la diva de los almuerzos le consultó si había posibilidad de casamiento, a lo que Milei respondió: "El problema es si se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y, como todo lo que hace el Estado, hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, lo que hace es que la relación de las parejas empeore".

Asimismo, habló sobre su polémica con el Papa Francisco, cuando lo tildó de "comunista", y especificó que esas declaraciones las hizo hace seis años, cuando todavía no tenía pensado involucrarse en la política.También hizo un repaso por las medidas que tomará si llega a ser electo presidente: "Primero vamos a llamar a sesiones extraordinarias. Segundo, mandamos todas las leyes de reformas.Nosotros estamos planteando hacer una reforma al Estado para poder bajar el gasto público, para también bajar impuestos, hacer un cambio en la estructura tributaria para simplificarla y, obviamente, para bajar impuestos, desregular la economía, ir a una situación de un mercado laboral, una modernización del mercado laboral para que sea más flexible. Básicamente abrir la economía y eliminar el Banco Central".A su vez, el libertario opinó que el país se encuentra "al borde de un desastre". Y expresó: "Estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Y todavía siguen hablando de tener política monetaria. Es un mecanismo de estafa. ¿Sabe cuánto nos robaron los políticos vía el Banco Central en los últimos 20 años? 280 mil millones de dólares. ¿Por qué cree que tanto me tiran los políticos cuando quiero eliminar el Banco Central? Porque es un mecanismo por el cual los políticos nos roban a los argentinos de bien".En ese sentido, volvió a confesar que admira a Domingo Cavallo como economista y declaró que el gobierno de Carlos Menem fue "el mejor de la historia argentina" porque "las reformas que hizo durante los '90 fueron verdaderamente formidables y, de hecho, todavía tenemos luz, gas, teléfono y todo gracias a esas reformas".Además, el economista reveló cuáles son sus objetivos para los próximos años, en caso de llegar a gobernar el país: "En los primeros 15 años de aplicar todas las reformas pro-mercado que estamos proponiendo nosotros, podríamos parecernos a países como por ejemplo Italia, Francia… o podría ser un poquito mejor que España. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania, en 35 años nos podríamos parecer a Estados Unidos y en 40 años nos podríamos parecer, por ejemplo, a Irlanda".También habló sobre Patricia Bullrich y la denuncia que le hizo por decirle "montonera tira bombas". Allí expresó nuevamente que tiene "un pasado como terrorista de Montoneros" y agregó: "Eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Tiene dos situaciones en las cuales está implicada una en el año 76 y otra en el año 77″.A su vez, habló sobre sus declaraciones respecto a la última dictadura militar y ratificó su pensamiento: "Lo que vivió Argentina en ese momento fue una guerra. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Quiere decir que el Estado tiene que jugar en las reglas de juego. Tiene que respetar las reglas de juego. Aún cuando el que está del otro lado juegue sucio. ¿Está claro eso? Por lo tanto, todos los excesos que se cometan por encima de ahí son delitos de lesa humanidad y tienen que ser sancionados"."Eso no quiere decir que del otro lado eran inocentes. No eran jóvenes idealistas. Eran asesinos que querían instalar el comunismo en Argentina. Entonces iniciaron la revolución armada. Hubo crímenes de un lado y del otro y que hay que reconocer las víctimas de un lado y del otro también", añadió.